Chi era Tiziano Locatelli, morto in un incidente stradale: sbalzato per 25 metri dalla moto

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 1 ottobre, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 175 che collega Almenno San Bartolomeo (Bergamo) con Barzana (Bergamo). Un uomo, che si trovava alla guida di uno scooter TMax, si è scontrato con una automobile. Nell'impatto è morto il motociclista. La vittima si chiamava Tiziano Locatelli, lavorava come autista, aveva 53 anni ed era originario di Sant'Omobono (Bergamo) dove per anni ha gestito il bar Juve. Viveva con la madre anziana.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 18. Il 53enne stava procedendo da Almenno verso Barzana. Lo scontro è avvenuto all'altezza del mobilificio Rota. Da una strada laterale alla provinciale, in via Aldo Moro, si stava immettendo un'automobile, una Opel Corsa, guidata da un ragazzo di 28 anni, originario di Sotto il Monte, che stava rientrando a casa dal lavoro.

Il 28enne avrebbe attraversato la corsia dei veicoli diretti ad Almenno per poi svoltare a sinistra sulla corsia per Barzana proprio quando stava arrivando Locatelli in sella al suo scooter. L'impatto è stato molto violento: il 53enne è stato sbalzato per circa 25 metri ed è finito a lato della carreggiata di destra della provinciale. Il 28enne è invece uscito illeso. Locatelli invece è morto sul colpo: gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.