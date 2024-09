video suggerito

Cerca di superare una bicicletta con il monopattino: morto un trentenne Incidente stradale a Rescaldina (Milano): un uomo di 30 anni, a bordo di un monopattino, ha investito un ciclista. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa ed è morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di ieri, giovedì 5 settembre, si è verificato un incidente stradale lungo il tratto della Saronnese e precisamente nel territorio di Rescaldina, comune che si trova in provincia di Milano. Un uomo su un monopattino si è scontrato contro una bicicletta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'uomo alla guida del monopattino – un trentenne – ha cercato di superare il ciclista. Nell'azione, è però andato a sbattere contro la bicicletta. È quindi caduto e ha battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Legnano. Purtroppo è morto poco dopo l'arrivo: troppo gravi le ferite riportate. È rimasto ferito anche il ciclista, un ragazzo di 22 anni, che invece è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Legnano. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Non è escluso che possa essere disposta l'autopsia.