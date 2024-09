video suggerito

Cade dal monopattino elettrico e batte violentemente la testa: è grave Incidente nel Bresciano: un uomo è caduto da un monopattino e ha battuto violentemente la testa. È ricoverato in gravi condizioni di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 28 settembre, si è verificato un incidente stradale a Pian Camuno, un comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo è infatti caduto con il suo monopattino elettrico. È ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto fino a questo momento. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 e precisamente in via Agostino Gemelli all'altezza di una rotonda. Per cause ancora da accertare, l'uomo è caduto a terra – mentre era alla guida di un monopattino elettrico – e ha battuto violentemente la testa. Non ci sarebbe alcun veicolo coinvolto.

Alcuni passanti hanno poi chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del posto con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. L'uomo ha ricevuto le prime cure sul posto: è stato poi trasferito con un elicottero in codice rosso all'ospedale a Sondalo. È ricoverato con un trauma cranico. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Breno che invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulle sue condizioni di salute.