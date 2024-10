video suggerito

Cade dal monopattino e pesta la testa sull’asfalto: un uomo è in fin di vita Nella notte di sabato 12 ottobre in via Benozzo Gozzoli, nel quartiere di Baggio a Milano, un uomo di 40 anni è caduto dal monopattino: si trova ora in gravi condizioni in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 40 anni è in pericolo di vita dopo essere caduto dal suo monopattino in un incidente stradale a Milano. Tutto è accaduto nella notte di sabato 12 ottobre in via Benozzo Gozzoli, nel quartiere di Baggio.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, l'uomo era a bordo di un monopattino quando avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti nello scontro. Nella caduta il 40enne ha sbattuto violentemente le testa sull'asfalto.

In poco tempo sono scattati i soccorsi. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con l'automedica e l'ambulanza. La vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano per diversi traumi cranici: è in pericolo di vita. Si spera che si riprenda in poco tempo.