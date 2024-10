video suggerito

Attraversa la strada con il monopattino e viene travolto da un taxi a Como: gravissimo 27enne Un 27enne è stato travolto da un taxi nella mattinata dell’1 ottobre davanti al Tribunale di Como. Il giovane è stato sbalzato per 2 metri e ha riportato un grave trauma cranico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 27enne è stato soccorso nella mattinata di oggi, martedì 1 ottobre, in viale Cesare Battisti a Como in gravissime condizioni. Stando ai primi accertamenti, pare che il giovane stesse girando a bordo del suo monopattino quando è stato travolto da un taxi che stava sopraggiungendo dalla corsia riservata. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa con ambulanza e auto infermieristica, ma, considerati traumi riportati, il 27enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Lecco.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:45 dell'1 ottobre, all'incrocio tra viale Battisti e viale Lorenzo Spallino, davanti al Tribunale cittadino di Como. I carabinieri della Compagnia di Como sono arrivati insieme ai sanitari per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. Le indagini sono ancora in corso, ma pare che il 27enne si trovasse a bordo del suo monopattino quando è stato travolto da un'auto.

Probabilmente il giovane voleva attraversare la strada, ma non si era accorto che sulla corsia riservata proprio in quel momento stava sopraggiungendo un taxi. L'impatto è stato violento, al punto che il 27enne è stato sbalzato per almeno due metri finendo per cadere sull'asfalto.

Quando gli operatori sanitari lo hanno soccorso, hanno subito riscontrato nel giovane un grave trauma cranico. Per questo motivo, hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso di Lecco in codice rosso e con l'elicottero, atterrato all'ospedale intorno alle 12. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente del taxi.