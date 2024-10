video suggerito

Tre ragazzi si schiantano con l'auto contro un muro nel Lecchese: uno è gravissimo Tre ragazzi di 20, 22 e 25 anni si sono schiantati contro un muro nella serata del 13 ottobre a Oliveto Lario (Lecco). Uno di loro è ricoverato in condizioni gravissime e in prognosi riservata.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da vigili del fuoco

Tre ragazzi sono rimasti feriti in modo grave in seguito a un incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 13 ottobre, a Oliveto Lario (in provincia di Lecco). Stando a una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiavano si sarebbe schiantata contro un muro, per cause che ancora non sono state accertate. Uno di loro, in particolare, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese in condizioni critiche ed è ricoverato in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 21 del 13 ottobre lungo la strada provinciale 583 Lariana, conosciuta anche come provinciale Lecco – Bellagio, nel tratto che attraversa il centro abitato di Vassena, frazione del comune di Oliveto Lario. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto le ambulanze della Croce San Nicolò e della Corce Rossa di Lecco, insieme all'automedica di Lecco.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai tre ragazzi, di 20, 22 e 25 anni, che si trovavano a bordo della vecchia Fiat 500 che si era appena schiantata contro un muro. Prima, però, i vigili del fuoco intervenuti da Lecco e Valmadrera con due autopompe e un mezzo fuoristrada hanno dovuto liberarli dalle lamiere usando cesoie e divaricatori.

Due dei tre ragazzi coinvolti nello schianto sono stati trasportati in codice giallo (di media gravità) all'ospedale di Lecco. Il terzo, invece, è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso, con la massima urgenza, all'ospedale di Circolo di Varese. Il giovane si trova ancora ricoverato in condizioni critiche e in prognosi riservata.