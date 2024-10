video suggerito

Cinque ragazzi finiscono fuori strada con l’auto nel Comasco: uno è morto, gravissimi gli altri 4 Un ragazzo è morto nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Carugo (Como). Gli altri quattro giovani che erano con lui sono ricoverati in condizioni gravissime, due di loro in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cinque ragazzi, tutti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nella notte nel territorio comunale di Carugo (in provincia di Como) lungo l'Arosio-Canzo. Stando a quanto ricostruito in un primo momento, pare che il giovane che si trovava alla guida del mezzo abbia perso il controllo in prossimità di una curva, finendo così fuori strada. Uno di loro è deceduto all'impatto. I sanitari del 118 hanno trasportato gli altri in ospedale: due sono in prognosi riservata, mentre gli altri sono ricoverati in gravi condizioni ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

L'incidente nella notte a Carugo

Come comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), lo schianto è avvenuto qualche minuto prima della mezzanotte tra giovedì e venerdì, all'altezza della località Cascina Sant'Isidoro a Carugo. L'auto è stata ritrovata fuori strada in prossimità di una curva.

L'ipotesi è che il conducente abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo per cause che dovranno essere chiarite dai carabinieri di Cantù intervenuti per i rilievi.

L'arrivo dei soccorsi e le condizioni dei feriti

All'arrivo dei soccorsi, con quattro ambulanze e tre automediche, uno dei ragazzi era già deceduto mentre gli altri erano intrappolati tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore per tagliarle ed estrarre i giovani feriti.

Due ragazzi sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza, un altro al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e l'ultimo al Niguarda di Milano con l'elicottero. Due di loro sono ricoverati in condizioni gravissime e in prognosi riservata, mentre gli altri due non dovrebbero essere in pericolo di vita.