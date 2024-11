Auto si ribalta in galleria nel Comasco e si spezza in due: morto il 21enne alla guida, gravissimo l’amico

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

La parte anteriore dell'auto che si è spezzata nell'incidente a Brienno (foto da vigili del fuoco)

Un 21enne è morto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre in un incidente avvenuto a Brienno (in provincia di Como) all'uscita di una galleria. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri, pare che il ragazzo si trovasse alla guida di una Honda Civic quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo. Ribaltandosi, l'auto si è spezzata in due. All'arrivo degli operatori sanitari del 118, il 21enne era già deceduto mentre il suo amico, e coetaneo, che si trovava seduto accanto a lui era in condizioni gravissime e per questo motivo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Circolo di Varese. Sembra che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto nello schianto.

L'incidente è avvenuto all'incirca mezz'ora dopo la mezzanotte tra il 2 e il 3 novembre lungo la Regina Nuova, nel tratto che si trova all'altezza del torrente Bascio. Superata una galleria, il 21enne avrebbe perso il controllo del mezzo. I carabinieri di Como che sono intervenuti sul posto avrebbero recuperato il cellulare di uno dei due ragazzi che si trovavano a bordo dell'Honda e al suo interno avrebbero trovato un video girato durante il loro viaggio. Quelle immagini potrebbero aiutare i militari a ricostruire quanto accaduto e a comprendere il motivo per cui l'auto si è ribaltata finendo per spezzarsi in due.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare i due ragazzi dalle lamiere e affidarli alle cure degli operatori sanitari 118 inviati sul posto dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Il conducente era già deceduto a causa delle lesioni riportate nello schianto, mentre il suo amico è stato trovato in condizioni gravissime. Anche lui ha 21 anni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese.

Mentre i vigli del fuoco mettevano in sicurezza il tratto della strada dove si è verificato l'incidente, i carabinieri di Como hanno eseguito i rilievi del caso. Stando a quanto appreso finora, pare che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 4 di domenica.