Auto sbanda e si schianta contro il guard rail in viale Fulvio Testi: morta 20enne, grave il 26enne alla guida Un'auto guidata da un 26enne si è schiantata nella notte lungo viale Fulvio Testi, tra Milano e Cinisello Balsamo. Il ragazzo ha riportato ferite gravi, mentre la 20enne seduta sul lato passeggero è deceduta nell'impatto.

A cura di Enrico Spaccini

Una 20enne è deceduta nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo viale Fulvio Testi, tra Milano e Cinisello Balsamo. Stando a una prima ricostruzione, pare che l'auto sulla quale viaggiava la ragazza si sia schiantata contro il guard rail per motivi che sono ancora in fase di accertamento. La 20enne è morta sul colpo, mentre il 26enne che si trovava alla guida della vettura è stato trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma cranico e un femore fratturato. Non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 2 dell'11 novembre all'angolo tra viale Fulvio Testi e via Enrico Ferri, nel territorio comunale di Cinisello Balsamo. Un'auto, guidata da un 26enne, per motivi che non sono stati ancora accertati avrebbe sbandato finendo per impattare contro il guard rail. La polizia locale è ancora al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma pare che nessun'altra vettura sia rimasta coinvolta nello schianto.

Gli operatori del 118 sono arrivati sul posto con due ambulanze e un'automedica. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della 20enne che era seduta sul lato passeggero, mentre il 26enne è stato trasportato in codice giallo (media gravità) al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il giovane avrebbe riportato un trauma al volto e la frattura di un femore, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Insieme ai vigili di Cinisello che hanno svolto i rilievi del caso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di via Messina. I pompieri hanno messo in sicurezza il tratto stradale e aiutato i sanitari a estrarre i due giovani dalle lamiere dell'auto.