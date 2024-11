video suggerito

Chi era Arianna Paola Alberga, la vittima di 26 anni del grave incidente nella notte nel Milanese Aveva 26 anni la ragazza vittima dell'incidente stradale di questa notte a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano: si chiamava Arianna Paola Alberga.

A cura di Giorgia Venturini

Arianna Alberga (foto da Facebook – Matteo Rivolta)

Si chiamava Arianna Paola Alberga e aveva 26 anni la ragazza vittima dell'incidente stradale di questa notte a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'auto con a bordo Arianna e con alla guida un ragazzo di 26 anni è andata a schiantarsi contro il guardrail. Dall'impatto la macchina è stata un groviglio di lamiere. Sul posto infatti sono arrivati anche i vigili del fuoco per liberare i due giovani. Per la ragazza purtroppo non c'è stato più nulla da fare, mentre per il giovane alla guida c'è stato il trasporto in codice giallo in ospedale dove si trova in gravi condizioni.

Arianna Paola Alberga si trovava seduta sul sedile del passeggero quando l'auto – per ragioni ancora da capire – si è schiantata contro il guardrail. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente. Nulla sono serviti tutti i soccorsi per salvare la vita alla 26enne: è morta sul colpo. La giovane abitava a Segrate e la scorsa sera era uscita con un amico della stessa età. Il giovane che era alla guida è di origini albanesi e vive a Lodi.

Spetta ora alle forze dell'ordine capire cosa sia successo nel dettaglio. Manca infatti da capire perché il ragazzo alla guida ha perso il controllo dell'auto. Intanto ora la salma della giovane sarà consegnata alla famiglia e si procederà con i funerali.