Automobile si schianta contro un albero a Milano: grave un ragazzo di 22 anni Incidente stradale in via Salesina a Milano: un’automobile è finita contro un albero. Un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte di giovedì 28 novembre, si è verificato un incidente stradale in via Salesina a Milano. Un ragazzo di 22 anni si trovava a bordo della sua automobile quando si è schiantato contro un albero. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto all'1.05 di notte. Sull'automobile, oltre al 22enne, c'era anche un ragazzo di 26 anni. A un certo punto, mentre si trovavano lungo la strada di via Salesina, si sono schiantati contro un albero ad alto fusto. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure del caso e poi hanno deciso di trasferire il 22enne in codice rosso all'ospedale Policlinico. Le sue condizioni sono molto gravi. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Il 26enne che si trovava con lui è invece rimasto illeso. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore si potranno quindi avere maggiori dettagli sull'accaduto.