Accoltellato al petto in via Padova a Milano, 26enne finisce in ospedale: è grave

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella notte tra ieri, lunedì 31 marzo, e oggi, martedì 1 aprile, un ragazzo di 26 anni è stato aggredito e accoltellato lungo la strada di via Padova a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 2 di notte, il 26enne sarebbe stato avvicinato da un uomo che avrebbe provato a rapinarlo. Gli avrebbe infatti chiesto di consegnargli tutti i suoi beni. Il ragazzo si sarebbe rifiutato e il ladro lo avrebbe così aggredito e accoltellato: lo avrebbe colpito al torace. Sono stati chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici con un'ambulanza in codice rosso. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno trovato in gravissime condizioni: lo hanno trasferito all'ospedale Niguarda di Milano. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e risalire al volto del responsabile, che sarebbe scappato dopo l'aggressione.

Non è stato comunicato se, al momento dei fatti, fossero presenti testimoni e se sul luogo dell'aggressione vi fossero telecamere di sorveglianza utili per poter identificare il malvivente. Nelle prossime ore si potrebbero avere aggiornamenti.