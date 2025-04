video suggerito

Donna di 39 anni investita da un'automobile in pieno centro a Bergamo: è grave Questa mattina una 39enne è stata investita da un'automobile in pieno centro a Bergamo. La donna è stata portata d'urgenza in ospedale e sarebbe in gravi condizioni. La Polizia Locale accerterà le responsabilità dell'automobilista.

Immagine di repertorio

Questa mattina una donna di 39 anni è stata investita da un'automobile in pieno centro a Bergamo. La vittima è stata portata in ospedale in codice rosso: al momento non si sa se sia in pericolo di vita.

L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 8:20 di oggi, giovedì 3 aprile, all'inizio di viale Roma, nel centro di Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni, l'investimento si sarebbe verificato all'altezza dell'attraversamento pedonale libero, vicino alla torre dei caduti. Allertati i soccorsi, gli operatori sono arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica, mobilitate dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia.

I medici e paramedici del 118 hanno prestato i primi soccorsi alla 39enne, che hanno trovato in gravi condizioni. I sanitari hanno poi trasferito la paziente in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento non si sa se la donna sia in pericolo di vita.

Sul posto dell'accaduto è intervenuta anche la Polizia Locale, che si è occupata di gestire i rallentamenti del traffico provocati dall'incidente e dall'intervento dei soccorsi. Gli agenti hanno anche effettuato i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto per fare luce sulle responsabilità del conducente alla guida dell'automobile.