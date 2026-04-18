Scontro tra due auto ad Arluno, un morto: è Paolo Caracciolo, grave un 36enne

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 18 aprile 2026, si è verificato un incidente stradale ad Arluno, un comune che si trova in provincia di Milano. Due automobili si sono scontrate lungo la strada provinciale 34. Un uomo è morto: si chiamava Paolo Caracciolo. Grave un altro uomo di 36 anni.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i due veicoli si sono schiantati frontalmente sulla strada che collega Ossona ad Arluno e Vittuone poco dopo le 13.40. Caracciolo, originario di Terni, residente a Vittuone e 68enne, si trovava alla guida di un'automobile. Il 36enne, invece, era il conducente dell'altro mezzo coinvolto. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica, le ambulanze della Croce Azzurra di Buscate e un elicottero decollato da Como.

I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Caracciolo: troppo gravi le ferite riportate. Il 36enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano: le sue condizioni sono gravi. L'uomo, un cittadino pakistano che è residente a Seveso, ha riportato lesioni all'addome. Fortunatamente, una volta in ospedale, è stato ricoverato in codice giallo. Un grado, quindi, meno grave rispetto a quello con cui era stato portato nella struttura.

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Nel frattempo i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Legnano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è escluso il sorpasso azzardato. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Corbetta.