Auto si schianta contro un tir in sosta sulla tangenziale ovest a Milano: morto il 66enne Armando Perotti

Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un tir fermo in una piazzola di sosta della tangenziale ovest di Milano. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori e la polizia stradale per i rilievi.

L’automobile del 66enne contro il tir in sosta sulla tangenziale ovest di Milano

Nel corso delle prime ore di questa mattina, domenica 12 aprile, un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, si tratterebbe di Armando Perotti, nato a Morfasso, in provincia di Piacenza, classe 1960.

Stando alle prime informazioni disponibili, il 66enne avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo per schiantarsi contro un tir fermo in una piazzola di sosta della tangenziale ovest di Milano. Tra le ipotesi, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, anche quella di un colpo di sonno o improvviso malore.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dal comando dei vigili del fuoco di Milano, i fatti si sarebbero verificati sulla tangenziale ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura su cui stava viaggiando, finendo contro un tir che in quel momento si trovava fermo in una piazzola di sosta.

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Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del comando di via Messina per le operazioni di estrazione della vittima e per la messa in sicurezza dell'area, insieme agli operatori sanitari del 118 e alla polizia stradale. Tuttavia, una volta giunti sul luogo dell'incidente, i soccorritori non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 66enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già svolto i primi rilievi e avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e così accertare tutte le responsabilità del caso.