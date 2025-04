Ragazzo disabile precipita da una finestra nella struttura in cui è assistito nel Lodigiano: è grave

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Una persona di 28 anni con disabilità è precipitata questa mattina, giovedì 3 aprile, da una finestra situata al primo piano della palazzina in cui era insediata la struttura stessa, in piazzale Donatori di Sangue a Codogno, in provincia di Lodi. Il ragazzo è stato portato in ospedali in gravi condizioni con l'elisoccorso.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la caduta si sarebbe verificata intorno alle ore 7:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi della cooperativa alle ore 7:39 a bordo di un'ambulanza, di un'automedica e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della stazione di Codogno.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, il 28enne era affidato e quindi risiedeva all'interno di una cooperativa di assistenza per disabili. Proprio mentre si trovava presso la struttura sarebbe precipitato da una finestra del primo piano della palazzina situata in piazzale Donatori di Sangue a Codogno (Lodi). Ina volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare l'ospite, in gravi condizioni, all'ospedale più vicino di Cremona a bordo dell'elisoccorso. Secondo quanto segnalato dall'Agenzia, sarebbero arrivati presso la struttura alle ore 9:04.

Sul fatto è stata aperta un'indagine da parte dei carabinieri di Lodi che, nel mentre, avrebbero iniziato gli accertamenti necessari a far luce sulla dinamica della caduta. Aperta anche un'indagine interna alla cooperativa.