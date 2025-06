video suggerito

Ragazzo di 21 anni trovato senza vita nelle campagne del Lodigiano: sul corpo segni d'arma da fuoco Un 21enne è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 28 giugno tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga (Lodi). Il ragazzo risultava scomparso da almeno un giorno dalla provincia di L'Aquila.

A cura di Enrico Spaccini

(foto di repertorio)

Il cadavere di un giovane è stato trovato nel pomeriggio di ieri, sabato 28 giugno, nei pressi di un campo di granoturco tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga (in provincia di Lodi). Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un 21enne che risultava scomparso da Avezzano (in provincia di L'Aquila) dal giorno precedente. A dare l'allarme sarebbe stata la madre del ragazzo, alla quale un amico aveva detto che il figlio era stato ucciso. Sul corpo del 21enne sarebbero stati trovati segni d'arma da fuoco, ma per avere certezze circa le modalità e le cause del decesso bisognerà attendere il parere del medico legale, intervenuto sul posto in serata insieme alla pm di turno Martina Parisi.

Stando a quanto riportato da Il Cittadino, una volta appresa la notizia della morte del figlio, la madre del ragazzo e altri due sono partiti da Avezzano per raggiungere la provincia di Lodi e verificare con i propri occhi quando accaduto. Una volta arrivati sul posto, avrebbero allertato le forze dell'ordine, intervenute con i carabinieri del Comando provinciale lodigiano e del reparto Ris.

Il corpo del ragazzo di origine marocchina e classe 2004 sarebbe stato trovato nei pressi di Cascina Mongiardino, tra i territori comunali di Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga. Il cadavere presentava segni d'arma da fuoco, ma non è stato possibile ancora stabilire con certezza la data del decesso. La famiglia del 21enne aveva denunciato la scomparsa del ragazzo venerdì 27 giugno e il corpo è stato trovato il giorno dopo, ma la morte potrebbe risalire alla notte tra giovedì e venerdì.

In attesa dei primi riscontri da parte del medico legale, i carabinieri hanno portato in caserma la madre del ragazzo e gli altri due uomini che erano con lei per accertare il loro racconto e avere ulteriori dettagli sulla vicenda.