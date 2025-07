Occupa una casa popolare e getta i mobili dalla finestra, denunciata una 22enne: ecco cos’è successo

Una ragazza di 22 anni ha occupato un alloggio Aler e ha deciso di “liberarlo” gettando i mobili dalla finestra. È quanto successo in via Machiavelli ad Abbiategrasso quando la giovane è entrata abusivamente di un appartamento di una casa popolare. Ecco cos’è successo.

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 8 luglio quando alcuni residenti hanno segnalato il tentativo della giovane di occupare l'alloggio dell'Azienda lombarda per l’edilizia residenziale. Una volta giunti sul luogo, gli agenti della polizia locale avrebbero trovato la 22enne – residente in provincia di Bergamo – intenta a "liberare" l'appartamento gettando dalla finestra i mobili e gli effetti personali del legittimo proprietario, momentaneamente assente.

L’intervento dei poliziotti ha permesso di interrompere l'occupazione abusiva e, una volta identificata la responsabile, è stato allertato il personale di Aler che ha messo in sicurezza l’appartamento in attesa del rientro del legittimo proprietario. La giovane è stata denunciata alla Procura di Pavia per occupazione abusiva di immobile e abbandono di rifiuti per aver gettato sul suolo pubblico ciò che si trovava all'interno dell'appartamento.

“Questo episodio dimostra l’importanza fondamentale della collaborazione tra cittadini. La chiamata di una persona attenta ha permesso di agire in tempo reale e di proteggere il diritto di chi è in regola", ha commentato sulla vicenda l’assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi.