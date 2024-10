video suggerito

Inciampa sul marciapiede e finisce in strada, 63enne muore investito da un’auto a Cantù Un 63enne è deceduto dopo essere stato investito da un’auto nella serata del 28 ottobre a Cantù (Como). Stando a una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse camminando sul marciapiede quando è inciampato finendo in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

338 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Repertorio)

Un 63enne è morto nella serata di ieri dopo essere stato investito da un'auto a Vighizzolo di Cantù (in provincia di Como). Stando a una prima ricostruzione, riportata dal quotidiano La Provincia di Como, pare che l'uomo stesse camminando sul marciapiede di viale Italia quando è inciampato finendo in strada. In quel momento stava arrivando un'auto guidata da un ragazzo che non avrebbe potuto fare nulla per evitare di travolgerlo. Nonostante il trasporto d'urgenza in ospedale, il 63enne è deceduto per le gravi lesioni riportate.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 20 di ieri sera, 28 ottobre, in viale Italia a Vighizzolo. Il 63enne, residente in paese, stava camminando sul marciapiede quando è finito sulla strada. L'ipotesi è che abbia inciampato, forse per distrazione. Proprio in quel momento, però, stava passando una Renault Twingo. Al volante c'era un ragazzo, con al suo fianco una ragazza, che probabilmente non si è accorto di quanto stava accadendo a bordo strada.

L'auto ha colpito il 63enne con la parte anteriore destra e lo ha scaraventato a terra. Il giovane si è fermato poche decine di metri più avanti, al primo spiazzo possibile, e ha prestato soccorso all'uomo che nel frattempo aveva già perso conoscenza. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e l'automedica in codice rosso. I sanitari hanno trasportato l'uomo con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove è deceduto poco dopo.

L'area dove è avvenuto l'incidente è stata transennata dalle forze dell'ordine per eseguire i rilievi del caso. I carabinieri di Cantù ora stanno conducendo i vari accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.