Si schiantano con l'auto contro il guard rail che sfonda l'abitacolo: feriti un 20enne e un 21enne Un 20enne e un 21enne sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto nella serata del 5 ottobre a Pian Camuno (Brescia). L'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro il guard rail e la barriera ha sfondato l'abitacolo.

A cura di Enrico Spaccini

L'incidente a Pian Camuno (foto da Facebook – Traffico SS42 Vallecamonica)

Un'auto si è schiantata nella serata di ieri, sabato 5 ottobre, contro il guard rail della strada statale 42 del Tonale e della Mendola, o della Vallecamonica (nel territorio della provincia di Brescia). Come si può vedere dalla foto pubblicata nel gruppo Facebook chiamato "Traffico ss42 Vallecamonica", la vettura ha subito gravissimi danni alla parte anteriore, al punto che una trave della barriera metallica pare abbia infilzato l'abitacolo. A bordo c'erano due ragazzi, di 20 e 21 anni, che non hanno riportato ferite gravi nello schianto.

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'allarme è scattato alcuni minuti dopo le 22:30 del 5 ottobre. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Pian Camuno, sopra al lago di Iseo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Breno e gli operatori del 118 con un'automedica e due ambulanze partite in codice giallo, di media gravità.

I vigili del fuoco di Brescia sono stati chiamati per liberare i due ragazzi dall'abitacolo in sicurezza, dato che una trave del guard rail ha sfondato la parte anteriore dell'auto. Una volta estratti, i due giovani, di 20 e 21 anni, sono stati affidati alle cure dei sanitari. Stando a una prima valutazione, pare non abbiano riportato gravi ferite. Per questo motivo sono stati trasportati all'ospedale di Esine per alcuni accertamenti.

Insieme ai carabinieri, sono arrivati sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale di Brescia. Sono stati loro a eseguire i rilievi del caso e ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento, pare che non ci fossero altre vetture coinvolte.