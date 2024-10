video suggerito

Autobus travolge un gruppo di ragazzi all’uscita di scuola nel Bresciano: feriti 3 studenti Un autobus ha investito un gruppo di studenti a Idro (Brescia) durante una manovra. Due ragazze e un ragazzo di 15 e 16 anni hanno riportato le lesioni più serie. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Tre ragazzi, d'età compresa tra i 15 e i 16 anni, sono stati trasportati ospedale in codice giallo dopo essere stati investiti da un autobus. È successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, alla fine delle lezioni scolastiche davanti al centro polivalente Perlasca di Idro (in provincia di Brescia). Stando a una prima ricostruzione, che deve essere ancora accertata dalle forze dell'ordine intervenute, pare che il pullman abbia travolto un gruppo di ragazzi durante una manovra in un momento di calca. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Il gruppo di studenti si trovava intorno alle 13 del 24 ottobre in via Treviso a Idro, in attesa dell'arrivo dei pullman che li avrebbe riportati a casa al termine delle lezioni scolastiche. Ad un certo punto, però, durante un momento di calca, uno di questi autobus avrebbe investito accidentalmente i ragazzi, ferendone tre. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con due ambulanze e un'automedica per prestare le prime cure ai giovani coinvolti e valutare le loro condizioni.

Un ragazzino di 15 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia, mentre due ragazzine, di 15 e 16 anni, a quello dell'ospedale di Desenzano. Loro tre avrebbero riportato le lesioni più serie e sono stati trasportati in codice giallo. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Insieme agli operatori sanitari, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Idro. A loro spetta il compito di ricostruire quanto accaduto, anche sulla base delle testimonianze degli altri ragazzi presenti al momento dell'incidente, e attribuire eventuali responsabilità.