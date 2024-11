video suggerito

Corrono alla fermata per non perdere il pullman, ma vengono investiti: feriti due studenti di 16 e 17 anni A Caselle Lurani (Lodi) un autobus ha investito due studenti di 16 e 17 anni. Stando a una prima ricostruzione, i ragazzi stavano correndo alla fermata e il mezzo li avrebbe urtati mentre stava ripartendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Due giovani studenti sono stati investiti da un autobus questa mattina, giovedì 14 novembre, a Caselle Lurani (in provincia di Lodi). Stando a una prima ricostruzione, sembra che i ragazzi, di 16 e 17 anni, stessero correndo alla fermata per non perdere il pullman che li avrebbe portati a scuola. Nel ripartire, però, il mezzo pubblico li avrebbe urtati. Soccorsi dagli operatori sanitari, i due sono stati trasportati in codice verde in ospedale per traumi da schiacciamento e sospette fratture.

Il pullman li ha urtati mentre stava ripartendo

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del 14 novembre nei pressi della fermata dell'autobus in via Donizetti a Caselle Lurani. I carabinieri della Compagnia di Lodi hanno effettuato i rilievi del caso e la dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare. Non è escluso, infatti, che nel correre per raggiungere il pullman, i due ragazzi si siano spintonati o che comunque abbiano perso l'equilibrio.

Forse non accorgendosi della loro presenza, quando il conducente dell'autobus è ripartito li avrebbe investiti. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze, da Sant'Angelo e Melegnano, anche un'automedica.

Le condizioni dei due studenti

Le condizioni dei ragazzi, di 16 e 17 anni, non destano particolari preoccupazioni. I due avrebbero riportato ferite agli arti inferiori e traumi da schiacciamento. Trasportati all'ospedale Maggiore di Lodi, in codice verde, stanno effettuando i vari accertamenti per escludere eventuali fratture.

I carabinieri, intanto, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica e, nel caso, attribuire eventuali responsabilità.