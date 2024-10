video suggerito

Autista di un autobus frena bruscamente per non investire il ciclista: feriti 9 studenti L'incidente è avvenuto intorno alle 8 a Varese, in via Tonale. L'autista del bus cittadino ha frenato bruscamente per evitare di investire un ciclista che si muoveva a zigzag. Sono nove gli studenti feriti, hanno tra i 13 e i 16 anni.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella prima mattinata di lunedì 28 ottobre, a Varese, una brusca frenata compiuta dal conducente di un pullman cittadino – effettuata per evitare i movimenti bruschi compiuti da un ciclista – ha causato il ferimento di di 9 studenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni. Le 3 ambulanze giunte repentinamente sul posto hanno fornito assistenza ai ragazzi. Il personale sanitario ha disposto il trasferimento di alcuni di loro all'ospedale Del Ponte per effettuare controlli più approfonditi.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 8, in via Tonale, poco distante da zona Stazioni, dove l'autobus – che fa parte del servizio pubblico Autolinee varesine, circuito cittadino – si sarebbe dovuto fermare per fare scendere gli studenti che dovevano recarsi a scuola. Il conducente ha effettuato la brusca frenata per evitare un ciclista che viaggiava in maniera non lineare lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti repentinamente i soccorsi che sono stati allertati molto probabilmente dai passanti che hanno assistito alla scena. Giunti sul posto con tre ambulanze, hanno dapprima visitato tutti i ragazzi coinvolti – si tratterebbe di 9 studenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni -, e successivamente hanno optato per il trasferimento di alcuni di loro in ospedale Filippo del Ponte dove hanno effettuato accertamenti più approfonditi.

Al momento, le loro condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

I rilievi della Polizia locale

Sul posto, indaga la Polizia locale che sta cercando di ricostruire i dettagli dell'incidente. Non è da escludere che i movimenti bruschi e repentini compiuti dal ciclista possano essere stati causati da uno stato di alterazione.