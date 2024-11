video suggerito

Violento scontro tra auto e monopattino a Curno: uomo in ospedale in codice rosso Oggi lunedì 11 novembre a Curno, in provincia di Bergamo, un monopattino si è scontrato contro un'auto: l'uomo di 54 anni a bordo del monopattino è stato portato in ospedale in codice rosso.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente nella giornata di oggi lunedì 11 novembre a Curno, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, in via Toscana all'incrocio con via Merena verso le 16.10 un monopattino si è scontrato contro un'auto. L'uomo di 54 anni alla guida del monopattino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L'impatto sarebbe stato tanto violento che il 54enne ha riportato un trauma al volto, al torace, alla schiena e all'arto superiore. Sul posto sono arrivate in pochi minuti un'automedica e un'ambulanza. Non dovrebbe essere in gravi condizioni l'automobilista. Spetterà ora ai carabinieri chiarire nel dettaglio cosa sia successo e decidere eventuali responsabilità.