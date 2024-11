video suggerito

Ciclista 50enne travolta da un camion nella Bergamasca: è gravissima Una 50enne è stata travolta da un camion a Canonica d’Adda (Bergamo). La donna si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata investita, nel primo pomeriggio del 13 novembre. Le sue condizioni sono gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 50 anni è stata travolta in via Lodi a Canonica d'Adda (in provincia di Bergamo) mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 novembre. La ciclista avrebbe impattato contro un mezzo pesante con una dinamica che è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine intervenute. La 50enne, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La 50enne travolta da un camion

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 13 del 13 novembre. La donna stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando, per motivi ancora non noti, è stata travolta da un camion. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), oltre all'ambulanza e l'auto infermieristica, ha inviato sul posto anche l'elisoccorso. La 50enne avrebbe riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'incidente a Crespiatica

Pochi minuti più tardi, appena passate le 14, lungo la statale 235 nella frazione Tormo di Crespiatica (in provincia di Lodi) un altro ciclista è stato investito. Anche in questo caso la vittima, di cui non sono ancora note le generalità, sarebbe stato travolto da un veicolo.

Il ferito, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona con l'elisoccorso, avrebbe riportato un trauma cranico. Sul posto anche due ambulanze e i carabinieri.