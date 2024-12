video suggerito

Viene travolto da un'auto mentre viaggia con il monopattino elettrico nel Milanese: 20enne in coma Nella tarda serata di mercoledì 4 dicembre un 20enne che viaggiava in monopattino elettrico è stato travolto da un'auto a Sesto San Giovanni (Milano). Le condizioni del ragazzo sono gravi e sarebbe ricoverato in ospedale in stato di coma.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 20enne si trova ricoverato in gravi condizioni e in stato di coma all'ospedale Niguarda di Milano dalla notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre. Intorno alle 23, infatti, il giovane è rimasto coinvolto in un incidente con un monopattino elettrico per le strade di Sesto San Giovanni, nella periferia nord-est di Milano. La dinamica dello schianto è ancora in corso di accertamenti, ma stando alle prime informazioni pare che il 20enne sia stato travolto da un'auto che lo ha sbalzato a terra.

L'incidente è avvenuto nel tratto di strada compreso tra viale Italia e via Generale Cantore poco dopo le 23 del 4 dicembre. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i sanitari con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Con una dinamica ancora da ricostruire e cause da accertare, un 20enne che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico era stato sbalzato sull'asfalto da un'auto.

Il giovane era apparso subito in condizioni serie. Nella caduta, infatti, avrebbe battuto violentemente il viso sulla strada. Dopo averlo stabilizzato sul posto, i soccorritori lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova ancora ricoverato. Stando a quanto appreso finora, il 20enne sarebbe in stato di coma.

Le indagini di quanto accaduto sono state affidate alla polizia stradale. Gli agenti sono intervenuti sul posto per eseguire i vari rilievi del caso e ora dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente per attribuire eventuali responsabilità. È stata allertata anche la polizia locale di Sesto San Giovanni.