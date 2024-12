Motociclista si schianta contro un’auto durante un sorpasso a Orio al Serio: grave 18enne

video suggerito

Un 18enne si è schiantato con la moto contro un'auto che stava svoltando a Orio al Serio (Bergamo) nella mattinata del 7 dicembre. Il ragazzo è ricoverato in Terapia Intensiva.

A cura di Enrico Spaccini

Un 18enne è ricoverato in condizioni gravi nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII dalla mattinata di oggi, sabato 7 dicembre. Il ragazzo si trovava in sella alla moto che, intorno alle 11 a Orio al Serio, si è schiantata contro un'auto impegnata in una manovra. La due ruote ha finito, poi, la sua corsa contro il muretto di un'abitazione. L'automobilista ne è uscito illeso, ma sotto shock per quanto accaduto.

Lo schianto durante un sorpasso

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11:30 del 7 dicembre. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia locale di Seriate, pare che il 18enne di Dalmine con la sua Honda 500 e la Mazda CX5 condotta da un residente della zona stessero viaggiando lungo via Cavour nella stessa direzione.

Ad un certo punto, l'auto avrebbe iniziato la manovra di svolta a sinistra, verso via De Amicis, per entrare nel garage. Il 18enne, però, aveva appena ingaggiato il sorpasso e si è schiantato contro la vettura. La moto ha fatto un volo di circa 20 metri, finendo contro il muretto di un'abitazione, mentre il ragazzo è stato scagliato contro un lampione.

Le condizioni del 18enne

I soccorsi sono arrivati con ambulanza e automedica e, dopo le prime cure, hanno trasportato il 18enne con la massima urgenza al Papa Giovanni XXIII. Il ragazzo è ricoverato in Terapia Intensiva ma, stando alle ultime informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe stato già sottoposto a un intervento chirurgico per via delle fratture riportate alle gambe.

Nel frattempo, gli agenti hanno sottoposto il conducente dell'auto all'alcol test, che ha dato risultato negativo. L'uomo non ha riportato alcuna ferita nello schianto, ma i sanitari lo hanno trovato sotto shock.