Scontro tra auto e bici a Monza: un ragazzo di 18 anni resta incastrato tra le ruote, grave in ospedale Un giovane di 18enne è stato trasferito in codice rosso in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente con un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente tra un'auto e una bici nella sera di ieri 24 novembre a Monza. Un giovane di 18enne è stato trasferito in codice rosso in ospedale in gravi condizioni: il ragazzo fortunatamente però non ha mai perso i sensi. Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Tutto sarebbe successo verso le 19.30 tra via Correggio e via Fidia. Qui un Audi Q8, guidata da un uomo di 47 anni residente in provincia di Monza e Brianza, si è scontrata con una bici con in sella il 18enne. Nell'impatto la bicicletta e il giovane sarebbero rimasti incastrati sotto l'auto. Subito è stato dato l'allarme: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato la vittima. Poi la corsa in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza: le condizioni del 18enne sono state giudicate gravi anche se è sempre stato cosciente per tutta la durata dei soccorsi.

Ora spetta agli agenti della polizia locale di Monza ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità.