Si schianta con la moto contro un'auto a Verano Brianza: 15enne ricoverata in condizioni gravissime Nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, una 15enne in sella a una moto si è scontrata contro un'auto a Verano Brianza (Monza). La ragazza è stata trasportata in ospedale con la massima urgenza.

Enrico Spaccini

Una 15enne è stata trasportata in ospedale nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in condizioni critiche. Le indagini da parte dei carabinieri sono ancora in corso, ma pare che la ragazza si trovasse in sella a una moto quando, nel territorio comunale di Verano Brianza (in provincia di Monza e della Brianza), è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Dopo le prime cure, la 15enne è stata ricoverata con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza.

Non è ancora stata ricostruita l'esatta dinamica dell'incidente. Stando alle prime informazioni, lo schianto si sarebbe verificato intorno alle 1:30 di notte dell'1 dicembre lungo via Pola, nel territorio di Verano Brianza e al confine con il comune di Giussano. La 15enne era in sella a una moto quando, dopo essersi scontrata con un'auto per motivi ancora non chiari, è stata sbalzata sull'asfalto.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto il personale paramedico della Croce Bianca di Besana Brianza e l'automedica di Desio. I sanitari hanno stabilizzato sul posto la 15enne e, dopo le prime cure, l'hanno trasportata con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni, al momento del ricovero, erano considerate critiche.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Seregno. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, per consentire al personale sanitario di prestare soccorso ai feriti e ai militari di eseguire i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.