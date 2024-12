Investe un minore con la sua automobile e poi scappa: identificato e denunciato

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 26 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Verano Brianza, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Intorno alle 18, si sono scontrati un'automobile e un monopattino condotto da un minore. Il conducente del veicolo è poi scappato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in via Comasina e precisamente nei pressi della stazione dei carabinieri. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati. Subito dopo l'impatto, il conducente si è allontanato e non ha prestato soccorso: ha lasciato il giovane ferito sul posto. Qualcuno ha poi chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza.

I medici e i paramedici hanno trasferito il ragazzo in ospedale in codice giallo: non è in gravi condizioni. Ha trascorso tutta la notte sotto osservazione ed è stato poi dimesso con una prognosi di venti giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica.

Hanno poi acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e controllato i varchi cittadini. Grazie a questo, gli agenti sono riusciti a identificare il veicolo coinvolto. Il conducente è stato quindi denunciato, come riportato dal giornale Mb News, per omissione di soccorso. All'uomo è stata ritirata immediatamente la patente.