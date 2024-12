video suggerito

Travolge una bimba di 3 anni e poi scappa, fermato: la piccola è in ospedale Un’automobile ha travolto una bimba di 3 anni a Milano: il conducente è poi scappato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della locale che diverse ore dopo lo hanno rintracciato e arrestato. La piccola è ricoverata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, martedì 17 dicembre, un'automobile ha travolto una bimba di tre anni. Il conducente è poi scappato. L'episodio si è verificato in piazza Durante a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, intorno alle 9 la piccola si trovava sul passeggino spinto dalla sua mamma: le due si trovavano sulle strisce pedonali. A un certo punto sono state travolte dall'automobile. La piccola ha riportato un trauma facciale e un taglio sul volto. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza.

La piccola è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono messi subito sulle tracce del conducente. Hanno svolto i rilievi e grazie alla dashcam di un furgone hanno individuato il modello e il colore dell'auto. Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16, hanno individuato il guidatore: è un 61enne. L'uomo è stato arrestato, come riportato dal giornale MilanoToday,. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di omissione di soccorso.