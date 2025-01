video suggerito

Bimbo di 4 anni investito a Pavia: era sfuggito alla mano della mamma per correre verso casa Si trova in condizioni gravissime il piccolo di 4 anni che nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 gennaio, è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada a Mede (Pavia). Il bimbo stava camminando mano nella mano con la mamma sul marciapiede quando improvvisamente si sarebbe messo a correre.

Si trova in condizioni gravissime il piccolo di 4 anni che nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 gennaio, è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada a Mede (Pavia). Il bimbo, ricoverato ora all'ospedale Niguarda di Milano, stava camminando mano nella mano con la mamma sul marciapiede quando, secondo quanto emerso finora, si sarebbe improvvisamente messo a correre, impaziente di raggiungere il portone di casa che si trovava a pochi metri dal luogo dell'incidente.

Così, sfuggito al controllo della madre, ha attraversato via Garibaldi, una strada molto trafficata, proprio mentre stava sopraggiungendo una Ford Kaa, per quanto a ridotta velocità. L’autista non si sarebbe quindi accorto della presenza del bambino, che ha sbattuto violentemente la testa contro la portiera del veicolo.

I soccorsi sono arrivati sul posto intorno alle 16, subito dopo la richiesta di intervento della centrale operativa della Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia con un'auto medica, un'ambulanza e un elisoccorso: lì medici e paramedici del 118 hanno riscontrato un trauma cranico e delle lesioni agli arti inferiori.

Il bimbo, trasportato in codice rosso all'ospedale milanese, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Mentre si trova sotto shock la madre del piccolo, soccorsa dai sanitari presenti in loco. Indagano i carabinieri della compagnia di Voghera.