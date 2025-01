video suggerito

Bambino di quattro anni investito da un'auto a Pavia: è gravissimo Un bambino di quattro anni è stato investito da un'auto a Mede, in provincia di Pavia. Trasportato all'ospedale Niguarda con un trauma cranico e lesioni alle gambe.

Un bambino di quattro anni è stato investito da un'auto a Mede, comune in provincia di Pavia. Il piccolo ha riportato un trauma cranico e lesioni alle gambe ed è stato immediatamente trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento non si sa ancora se sia in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto attorno alle 16:15 del pomeriggio di giovedì 9 gennaio in via Giuseppe Garibaldi, all'altezza del civico 39.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe investito un bambino di quattro anni, rimasto gravemente ferito nell'impatto. I soccorsi sono arrivati sul posto subito dopo la richiesta di intervento, allertati dalla centrale operativa della Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Accorsi con un'auto medica, un'ambulanza e un elisoccorso, i medici e i paramedici del 118 hanno riscontrato che il bambino aveva riportato un trauma cranico e delle lesioni agli arti inferiori.

Il piccolo è stato trasportato d'urgenza e in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento è ricoverato, non si sa se in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell'incidente e le responsabilità dell'automobilista alla guida della macchina.