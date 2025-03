video suggerito

Un bimbo di 5 anni è stato travolto da un'auto nel Milanese: portato in ospedale con l'elicottero in gravi condizioni Oggi, venerdì 14 marzo, un bimbo di 5 anni è stato travolto da una macchina nel Milanese. Il bambino è stato portato all'ospedale Niguarda in elisoccorso.

A cura di Giulia Ghirardi

Questo pomeriggio, venerdì 14 marzo, un bimbo di 5 anni è stato travolto da una macchina in via Bruno Buozzi, frazione Ponte Sesto a Rozzano, poco lontano da Milano. Il bambino è stato portato all'ospedale Niguarda in elisoccorso.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 16:00 di questa pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello scontro alle ore 15:59 a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, l'automobile avrebbe investito il bimbo non lontano dalle strisce pedonali, regolate da un semaforo, in una zona residenziale. In seguito all'incidente, gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto in codice rosso, hanno ritenuto le condizioni del minore essere meno gravi del previsto tanto che, nonostante i traumi riportati, sarebbe stato sveglio e cosciente. Nonostante questo, i sanitari hanno deciso di trasportare il bambino all'ospedale Niguarda di Milano in elisoccorso.

Il traffico lungo la strada è stato rallentato per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi necessari. Resta, però, da comprendere l'esatta dinamica della vicenda su cui ora sono al lavoro i carabinieri giunti sul posto per gli accertamenti.