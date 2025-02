video suggerito

Incidente stradale a Lissone, investito un bimbo di 8 anni: trasferito in ospedale Incidente stradale a Lissone (Monza e Brianza). Un ragazzino di 8 anni è stato investito. È stato trasferito in codice giallo in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Lissone, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Un bimbo di 8 anni è stato investito. Non è chiaro se a travolgerlo sia stata un'automobile, uno scooter o un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono poche le informazioni relative a questo episodio. Come è possibile apprendere dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'intervento è avvenuto alle 8.22 in via Buonarroti. La centrale operativa ha infatti inviato gli operatori sanitari del 118, in codice rosso, con due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto.

Il piccolo è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Con lui, è rimasta ferita una donna di 41 anni. Anche lei è stata trasferita in codice giallo nello stesso ospedale. Non è chiaro se i due siano parenti o meno. Nel frattempo sono intervenute le forze dell'ordine.

I carabinieri della compagnia di Desio hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori informazioni sull'accaduto.