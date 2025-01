Come sta il bimbo di 4 anni sfuggito alla mamma e investito da un’auto a Pavia

video suggerito

Rimane ricoverato in condizioni stazionarie e con un grave trauma cranico il bambino di quattro anni che giovedì 9 gennaio è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada a Mede, in provincia di Pavia. I medici dell'ospedale Niguarda di Milano si stanno prendendo cura di lui, ma ci vorrà ancora qualche giorno prima di poter vedere un miglioramento.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio, attorno alle 16:45, all'altezza del civico 39 di via Giuseppe Garibaldi. Il bimbo stava camminando mano nella mano con la mamma, quando improvvisamente si è messo a correre per raggiungere il portone di casa, a pochi metri dal luogo dello schianto. Per farlo ha attraversato la strada, proprio mentre arrivava una Ford Ka. Nonostante la velocità moderata, il conducente dell'auto non è riuscito ad accorgersi in tempo del piccolo, che ha così sbattuto la testa contro la portiera della macchina.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Nazionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un'auto medica, un'ambulanza e un elisoccorso. Il bimbo, trovato in gravi condizioni con un trauma cranico e lesioni alle gambe, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Niguarda, dove è tutt'ora ricoverato. Anche la madre, sotto shock per l'accaduto, è stata assistita dai soccorsi.

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Voghera.