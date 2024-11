video suggerito

Schianto tra due monopattini a Milano, 31enne cade e batte la testa sull'asfalto: è morto Un 31enne è morto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre dopo un incidente tra due monopattini elettrici in viale Marche a Milano. Illeso l'altro conducente.

Un 31enne è morto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre dopo un incidente tra due monopattini elettrici in viale Marche a Milano. È successo attorno alle 23, all’incrocio con viale Zara.

Nella caduta, uno dei giovani sul monopattino avrebbe sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma al loro arrivo il 31enne versava già in gravissime condizioni. Stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è deceduto poco dopo l'arrivo nel reparto di Terapia intensiva.

Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilevi, stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto: a fare chiarezza sulla vicenda saranno le telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato l'attimo in cui è avvenuto lo scontro tra i due mezzi. Secondo le prime ricostruzioni sembra che il 31enne sia caduto dopo aver urtato contro un altro monopattino, il cui conducente è rimasto illeso.