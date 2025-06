video suggerito

Prova a superare un autobus con il monopattino a Milano ma finisce contro la fiancata: grave un 16enne Un 16enne è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda dopo un incidente con il monopattino. Il ragazzo avrebbe provato a superare un autobus in zona Comasina a Milano, ma avrebbe impattato contro la fiancata del mezzo riportando un trauma cranico. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 16enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con il monopattino avvenuto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno a Milano in zona Comasina. Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzino avrebbe provato a superare un autobus dell'Azienda trasporti milanese (Atm) quando, con una dinamica ancora al vaglio della polizia locale, ha impattato lateralmente contro il mezzo pesante. Soccorso con la massima urgenza, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda per un importante trauma cranico.

Secondo quanto riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto poco dopo l'una di notte del 15 giugno in via Litta Modignani, all'angolo con via Comasina. I sanitari sono intervenuti con la massima urgenza con tre ambulanze e l'auto medica, insieme anche agli agenti della polizia locale e al personale di Atm. Le condizioni del 16enne, residente a Paderno Dugnano, sono apparse subito molto gravi e per questo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto emerso finora, il 16enne stava viaggiando lungo via Litta Modignani nella stessa direzione dell'autobus. Arrivato all'incrocio con via Comasina, il ragazzino avrebbe cercato di superare il mezzo di Atm ma è finito per impattare contro la fiancata. Non è stato ancora reso noto se il 16enne, che avrebbe rimediato un serio trauma cranico, indossasse o meno il casco al momento dello schianto.