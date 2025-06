video suggerito

Attraversa i binari per raggiungere gli amici ma viene travolto da un treno: morto ragazzo di 19 anni Un 19enne è morto nella serata del 14 giugno a Cesate (Milano) dopo essere stato investito da un treno. Sembra che il ragazzo stesse attraversando i binari per raggiungere alcuni amici.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 19enne è deceduto nella serata di ieri, sabato 14 giugno, dopo essere stato travolto da un treno nel territorio comunale di Cesate (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione della dinamica, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il ragazzo avrebbe provato ad attraversare i binari per raggiungere alcuni amici che si trovavano dall'altra parte del marciapiede, ma in quel momento sarebbe sopraggiunto un convoglio diretto a Malpensa che lo ha investito. All'arrivo dei sanitari il 19enne era già deceduto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 21:30 del 14 giugno a Cesate. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato i soccorsi con un'ambulanza della Croce Azzurra di Caronno e un'auto medica in codice rosso, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del Comando di via Messina e alla polizia ferroviaria. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso del giovane, il quale è stato poi estratto da sotto il convoglio dove era rimasto intrappolato.

Gli investigatori sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto emerso finora, pare che il 19enne avesse provato ad attraversare i binari per raggiungere un gruppo di amici che già lo stavano aspettando dall'altra parte. In quel momento, però, sarebbe sopraggiunto il convoglio della linea Milano-Saronno diretto a Malpensa che lo ha investito procurandogli lesioni che si sono presto rivelate fatali. Spetterà al magistrato di turno in Procura decidere se e quali ulteriori accertamenti disporre, anche sulla salma del ragazzo.