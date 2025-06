Cade dal monopattino, l’amico va a cercargli dell’acqua ma si ribalta a sua volta: ricoverato con un trauma cranico

video suggerito

Immagine di repertorio

La scorsa notte due ragazzi sono rimasti feriti in una doppia caduta in monopattino a Milano. Nel primo impatto è rimasto ferito un 17enne che ha iniziato a perdere sangue. L'amico 22enne si è allontanato con il suo monopattino per andare a prendergli dell'acqua ma è caduto anche lui battendo la testa sull'asfalto.

Il doppio incidente è avvenuto attorno alle 2:15 di oggi, domenica 8 giugno, in via Giusti, zona Paolo Sarpi a Milano. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che i due stessero percorrendo la strada (non si sa se sullo stesso mezzo o con sue monopattini diversi), quando il 17enne è caduto e si è ferito. Il ragazzo ha iniziato a perdere sangue e ha chiesto all'amico di trovare dell'acqua per pulirsi. Il 22enne si è quindi messo alla guida del monopattino, ma pochi metri dopo è caduto a sua volta battendo la testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'auto. Hanno soccorso il 17enne e hanno trasferito il 22enne, trovato per terra privo di sensi, al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico. Il ragazzo è stato ricoverato con prognosi riservata.

Resta da chiarire perché i due ragazzi siano caduti: gli agenti della polizia locale non avrebbero individuato buche o altre anomalie sull'asfalto e hanno escluso il coinvolgimento di altri mezzi.