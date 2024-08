video suggerito

Scontro tra auto e moto a Cernusco sul Naviglio: Alessio Pessina muore a 30 anni Non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale Alessio Pessina, il 30enne rimasto gravemente ferito ieri mattina in uno scontro tra la sua moto e un'auto a Cernusco sul Naviglio.

A cura di Alessia Rabbai

È Alessio Pessina, trent'anni, il motociclista morto a seguito dell'incidente lungo la strada provinciale 120 nel territorio di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 25 agosto. A scontrarsi sono state la sua moto ed un'auto, all'interno della quale viaggiavano un uomo di settantasette anni e una donna di settantadue. Alessio è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate. Sulla dinamica dell'incidente e sulle eventuali responsabilità indagano gli agenti della polizia locale. "Non è quello che guardi che conta, è quello che vedi" scriveva Alessio nell'ultimo post pubblicato su Instagram.

L'incidente a Cernusco sul Naviglio

La moto e l'auto che si sono scontrate a Cernusco sul Naviglio

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Alessio era in sella alla sua Yamaha quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Toyota Yaris. L'impatto è stato violento. Ad avere la peggio il motociclista, sbalzato dalla sella e finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate.

Alessio Pessina è morto in ospedale

Il quadro clinico del paziente è precipitato fino al decesso, sopraggiunto per le ferite gravissime e i traumi riportati. La macchina dopo l'urto è finita nella cunetta. La coppia che viaggiava in auto è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi ed è stata trasportata all'ospedale al San Raffaele, per gli accertamenti. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polziia locale, che hanno svolto le verifiche necessarie al caso, per poi liberare la carreggita dai mezzi incidentati, che sono stati, come da prassi, sequestrati.