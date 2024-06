video suggerito

Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro: morto ragazzo di 17 anni a Bienno L’incidente è avvenuto dopo le 23 a Bienno in Valcamonica. Per cause ancora da accertare il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe andato a sbattere violentemente contro un muro che costeggia la strada. Illeso l’amico a bordo con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

73 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto repertorio

Ancora una giovanissima vittima sulle strade bresciane: è la quarta nei giro di una settimana. Stavolta si tratta di un ragazzo di 17 anni, morto nella notte in ospedale dopo essersi schiantato contro un muro mentre si trovava in sella alla sua moto: l'amico 15enne che era con lui non ha riportato gravi ferite. L'incidente è avvenuto una decina di minuti dopo le 23 a Bienno, in Valcamonica.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane stava percorrendo via Dell’Indipendenza quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe andato a sbattere violentemente contro un muro che costeggia la strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con l'eliosoccorso. Il 17enne è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: qui, poche ore dopo, è morto per le gravi ferite riportate. L’amico 15enne che era in sella alla moto con lui è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polstrada.

Una tragica notizia che arriva a solo una settimana dalla morte della 18enne Matilda Agnesi, uscita fuori strada tra Cossirano e Comezzano con la moto che aveva ricevuto come regalo di compleanno. Due giorni fa Sergio Sanzogni, motociclista di 25 anni residente a Borno, ha perso invece la vita in via San Francesco lungo la Provinciale 5. Da inizio anno sono già 20 le vittime per incidenti stradali nel Bresciano.