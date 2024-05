video suggerito

Matilda Agnesi muore a 18 anni sulla sua moto: l’aveva appena chiesta come regalo di compleanno L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di sabato 25 maggio lungo la provinciale che collega Cossirano e Comezzano (Brescia). La ragazza è uscita di strada ed è morta sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

361 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era il regalo tanto desiderato per il compleanno dei 18 anni. È morta in sella alla sua nuova moto Benelli 125 Matilda Agnesi, studentessa da poco maggiorenne residente a Trenzano (Brescia): poco dopo le 21 di sabato 25 maggio la giovane, per cause ancora da chiarire, mentre percorreva sulle due ruote la provinciale che collega Cossirano e Comezzano ha perso il controllo del proprio mezzo ed è uscita di strada in mezzo a una curva, finendo in un campo a pochi metri da casa.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un automobilista di passaggio sul luogo dell'incidente. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e i sanitari del 118, che per quasi un'ora hanno tentato di rianimare Matilda mentre sul posto accorrevano amici e familiari: per la 18enne, purtroppo, non c'era più niente da fare.

Solo il giorno prima un'altra giovanissima è morta in un altro incidente stradale in moto. Mariagrazia Brovelli di Angera (Varese) aveva 21 anni: stava tornando a casa dalla Svizzera, dove studiava da infermiera, quando è stata travolta da un'auto che ha invaso la sua corsia all'altezza di Brebbia. Sulla dinamica del drammatico schianto è stata aperta ora un'indagine da parte della Procura di Varese.