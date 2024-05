Scontro tra auto e moto, muore Maria Grazia Brovelli: aveva 21 anni

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 24 maggio, si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 69 a Brebbia, comune che si trova in provincia di Varese. L'episodio si è verificato attorno alle 18: un'automobile, una lancia Y, si è scontrata con uno scooter. Nell'impatto è morta una ragazza di soli 21 anni.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dalle forze dell'ordine, il veicolo stava arrivando da Sud quando, mentre svoltava all'interno di un'area di rifornimento di un distributore di benzina, si è scontrato con uno scooter. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto con due ambulanze, un'automedica e un elicottero. Prima del loro arrivo, un'infermiera e un soccorritore – che erano alla guida delle loro auto – si sono fermati e hanno cercato di rianimare la motociclista ventunenne. Purtroppo nonostante il tentativo, per la giovane non c'era nulla da fare: è morta sul colpo.

La vittima si chiamava Maria Grazia Brovelli e viveva ad Angera (Varese). I carabinieri della stazione di Besozzo hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: hanno ascoltato anche due giovani motociclisti che hanno assistito all'incidente. Nell'impatto, lo scooter si è distrutto: il corpo della giovane è finito contro il vetro anteriore del veicolo, frantumandolo, e poi è stato sbalzato.

Alla guida dell'automobile c'era una donna di 44 anni che è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza, la zona è rimasta chiusa al traffico.