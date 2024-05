video suggerito

Chi era Mariagrazia Brovelli, la 21enne morta in un incidente con la motocicletta a Brebbia Mariagrazia Brovelli è deceduta il 24 maggio in seguito a un incidente a Brebbia (Varese). La 21enne stava viaggiando con la sua moto quando si è scontrata con un’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mariagrazia Brovelli (foto da Facebook)

Si chiamava Mariagrazia Brovelli, la ragazza di 21 anni di Angera (in provincia di Varese) morta in un incidente stradale nella giornata del 24 maggio. Stava viaggiando in sella alla sua moto sulla strada provinciale tra Brebbia e Besozzo quando è stata travolta da un'auto. L'impatto l'ha fatta sbalzare per una decina di metri. In molti hanno voluto ricordare Brovelli con messaggi sui social, anche la Supsi, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana dove la 21enne studiava Scienze infermieristiche.

La dinamica dell'incidente

Erano quasi le 18 quando Brovelli si è scontrata frontalmente con una Lancia Ypsilon guidata da una donna di 44 anni. Sarebbe stata l'automobilista a invadere la corsia dove viaggiava la 21enne. Stando a quanto ricostruito, la 44enne stava entrando in una stazione di servizio quando ha impattato contro la motocicletta.

L'impatto ha fatto sbalzare Brovelli per una decina di metri. I sanitari sono arrivati d'urgenza sul luogo dell'incidente, ma le ferite riportare dalla ragazza erano troppo gravi e hanno dovuto constatare il decesso sul posto. La 44enne, invece, è rimasta leggermente ferita.

L'attesa per i funerali e i messaggi di cordoglio

I carabinieri di Varese hanno eseguito i rilievi e ora dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Il magistrato di turno, che ha provveduto a disporre il sequestro dei mezzi coinvolti, ha anche disposto l'autopsia sul corpo della 21enne e provvederà a indagare la 44enne per omicidio stradale come da prassi.

Per i funerali, quindi, bisognerà attendere l'esito degli esami autoptici. Brovelli era molto conosciuta ad Angera, soprattutto nella zona del basso lago Maggiore. In passato aveva suonato il clarinetto per il Corpo musicale angerese Santa Cecilia, sua grande passione insieme al motociclismo.