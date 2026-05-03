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Auto esce di strada a Tribiano nel Milanese: morti due giovani di 25 e 26 anni

Secondo le prime informazioni un’auto sarebbe uscita di strada lungo la Strada Comunale 704 a Tribiano, nel Milanese. Due giovani di 24 e 25 anni sono morti.
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A cura di Francesca Caporello
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Drammatico incidente stradale a Tribiano, piccolo comune nel Milanese. Questa mattina, domenica 3 maggio, poco prima delle 8, è stata avvistata un'auto fuori strada lungo la Strada Comunale 704 che collega i comuni di Tribiano e Mulazzano a sud di Milano. All'interno i corpi senza vita di due giovani, un uomo e una donna, rispettivamente di 26 e 25 anni.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: due ambulanze e due automediche del 118, inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, purtroppo per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Sono deceduti sul posto e non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale. 

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, i due ieri sera avrebbero perso il controllo del mezzo finendo prima in un fosso di circa quattro metri e in seguito andando a sbattere su un palo in cemento. La zona poco battuta di notte non ha consentito l'attivazione immediata dei soccorsi.

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Presenti questa mattina anche i i vigili del fuoco del Distaccamento Volontario di Melegnano, per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione del mezzo, e i carabinieri di Tribiano per tutti gli accertamenti del caso e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Le informazioni a disposizione al momento sono ancora frammentarie. Secondo quanto si apprende non sarebbero coinvolti altri mezzi. Maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore.

Articolo in aggiornamento

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