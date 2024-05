Chi era Matilda Agnesi, la 18enne morta sulla moto appena ricevuta in regalo per il compleanno

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Matilda Agnesi è morta a 18 anni in sella alla sua moto. È stata vittima di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 di sabato 25 maggio. Avrebbe perso il controllo della moto uscendo di strada nel mezzo di una curva a pochi metri da casa. La ragazza, residente a Trenzano, in provincia di Brescia, aveva chiesto uno scooter per il suo 18esimo compleanno e aveva ricevuto un Benelli 125 sul quale ha trovato la morte.

Le dinamiche dell'incidente

È caduta a Comezzano Cizzago, lungo la provinciale numero 20, dopo essere stata a trovare gli zii nella loro cascina. L'impatto è stato molto violento e la giovane è deceduta nonostante i soccorsi siano arrivati subito. Non ci sono testimoni dell'incidente, ma stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Brescia, Matilda Agnesi avrebbe fatto tutto da sola.

Ha perso il controllo, è uscita di strada ed è andata a finire in mezzo a un campo. Del suo corpo si è accorto un automobilista che ha provato ad aiutare la ragazza e ha chiamato subito i soccorsi. Questi hanno provato a rianimarla per circa un'ora, ma senza un alcun risultato.

Chi era Matilda Agnesi

Agnesi viveva a Trenzano con i genitori, Daniela e Alessandro, e il fratello Piero. La sua famiglia è particolarmente conosciuta nella zona perché il padre gestisce una trattoria sul Monte Orfano, in provincia di Brescia. Frequentava l'ultimo anno di liceo all'Istituto aeronautico Locatelli di Bergamo. Il dirigente della scuola, Giuseppe di Giminiani, ha dichiarato al quotidiano L'Eco di Bergamo che "Matilda era una di quelle ragazze che lasciano il segno e che se hai fortuna di conoscere non te le scordi più".

La giovane è la 18esima vittima della strada a Brescia. I suoi funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di Trenzano martedì 28 maggio. Nella giornata di oggi, invece, si svolgerà una veglia di preghiera a lei dedicata alle 19.30.