video suggerito

Chi era Claudio Benvenuti, morto in un incidente stradale: lo schianto causato da un sorpasso azzardato Si chiamava Claudio Benvenuti, l’uomo che è morto ieri in un incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova. Aveva 61 anni ed era originario di Reggio Emilia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, lunedì 3 giugno, un uomo è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 236 e precisamente nel tratto di tangenziale che collega Novagli di Montichiari a Gozzolina di Castiglione, che si trova in provincia di Mantova. La vittima si chiamava Claudio Benvenuti: aveva 61 anni ed era originario di Reggio Emilia.

Il 61enne era alla guida della sua Renault Twingo quando nella tarda mattinata di ieri, all'altezza dell'azienda Sterilgarda, si è scontrato con un'altra automobile, una Ford Focus, guidata da un uomo di 45 anni. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimare il 61enne.

Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. L'altro conducente è stato trasferito con un elicottero all'ospedale di Castiglione delle Stiviere in codice giallo. Ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castiglione che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

È possibile che all'origine dell'incidente ci sia un sorpasso azzardato di una delle due automobili. Per consentire tutte le operazioni, è stato necessario chiudere il tratto di strada. Questa decisione ha causato diverse ripercussioni sul traffico: si sono infatti create lunghe code tra Montichiari e Castiglione.