Schianto frontale tra due auto nel Mantovano: morto Pierantonio Musoni, ferita una 53enne Pierantonio Musoni è deceduto nella serata del 28 marzo in seguito a un incidente stradale avvenuto nel Mantovano. Il 58enne si sarebbe schiantato frontalmente con la sua auto contro un’altra vettura. Ferita in modo non grave l’altra conducente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

Pierantonio Musoni (foto da Facebook)

Un 58enne è morto nella serata di ieri, venerdì 28 marzo, in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 343 che collega Canneto sull'Oglio ad Acquanegra, in provincia di Mantova. L'uomo, Pierantonio Musoni, si sarebbe schiantato frontalmente, per motivi ancora in fase di accertamenti, con un'altra auto che procedeva in direzione opposta alla sua. All'arrivo dei sanitari il 58enne era già deceduto, mentre la donna di 53 anni che era al volante dell'altro veicolo avrebbe riportato qualche ferita non grave.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 19 del 28 marzo su un tratto rettilineo della provinciale 343. Musoni, residente ad Acquanegra, si trovava alla guida della sua Volkswagen Golf quando si è schiantato frontalmente con la Ford Fusion della 53enne. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri delle Stazioni di Bozzolo e Castellucchio intervenuti sul luogo dello schianto.

Stando ai primi rilievi, pare che l'impatto sia stato particolarmente violento: le due auto sono state ritrovate a una notevole distanza tra loro. La Golf di Musoni si è capovolta, proseguendo la corsa strisciando per un centinaio di metri sul tettuccio. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno trovato il 58enne disteso sull'asfalto, accanto alla vettura, già privo di vita.

La 53enne, invece, è stata soccorsa per alcune ferite. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cremona. La strada è rimasta bloccata al traffico per diverse ore. Solo intorno alle 2 della notte del 29 marzo il magistrato di turno ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma.