Incidente frontale tra auto e moto nella Bergamasca, è morto un motociclista di 56 anni: si indaga sulle cause Questa mattina a Martinengo (Bergamo) un 56enne è morto in sella alla sua moto scontrandosi frontalmente con un'automobile proveniente dal senso di marcia opposto. Alla guida dell'auto un 32enne, portato in ospedale illeso ma sotto choc.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un uomo di 56anni è morto questa mattina in uno scontro frontale tra la sua moto e un'auto a Martinengo, in provincia di Bergamo. Sul posto dello schianto sono arrivati i soccorsi, ma l'uomo è morto sul colpo e per lui non c'è stato nulla da fare. Alla guida dell'auto c'era una 32enne rimasto illeso ma sotto choc. Le cause sono ora al vaglio della polizia stradale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9:00 di oggi, domenica 2 marzo. Il 56enne in sella alla sua moto stava percorrendo via Romano, a Martinengo, comune della bassa Bergamasca, quando è andato a sbattere frontalmente contro un'automobile proveniente dal senso di marcia opposto, in direzione Romano di Lombardia.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati in codice rosso con un'ambulanza e due auto mediche e hanno tentato di rianimare il 56enne. Ogni tentativo però è stato vano e il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il 32enne alla guida dell'automobile non ha riportato traumi o ferite, ma è stato portato sotto choc all'ospedale di Romano di Lombardia.

Non è ancora chiaro quali possano essere le cause dell'incidente, ma la polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto per accertare le responsabilità delle persone coinvolte.